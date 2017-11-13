Видео: шестилетняя Эмили из Новосибирска покорила жюри джазовой песней в эфире ТВ

Эмили начала петь с раннего детства

Шестилетняя Эмили Атуахина из Новосибирска поразила жюри конкурса юных талантов «Синяя птица» — девочка спела песню легенды джаза Эллы Фицджеральд.





Эмили уверенно исполнила песню о мечте «Dream A Little Dream Of Me» и сорвала шквал аплодисментов. Выступление Эмили отметили все члены жюри, а известный музыкант Денис Мацуев пригласил Эмили стать участницей его джаз-бэнда.





«Труднейшая песня. Там внутри есть сложнейшее триоли. Поверьте, это очень сложно сделать, причем со свингом. В таком возрасте, поверьте, научить этому очень сложно», — заметил пианист.





Премьера третьего сезона «Синей птицы» состоялась 12 ноября на канале «Россия 1». Юная Эмили приехала на съёмки вместе с мамой и музыкальным педагогом. На подготовку к выступлению у девочки ушло несколько месяцев, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама Эмили Елена Рогожникова.





Эмили начала петь с раннего детства. «Помню, мы приехали в новую квартиру, а заниматься дочкой некогда было. Эмили было около трёх лет. Она нашла в интернете китайскую песню и начала её учить. В итоге выучила мультяшную песню на китайском языке. Потом она и дальше сама начала искать песни и учить их. А потом, дома у нас все поют. Папа Эмили — музыкант, он родился в Гане, сейчас играет и поёт в своей группе. Бабушка с дедушкой — преподаватели в музыкальной школе, я сама окончила музыкальную школу», — поделилась Елена.





Родители не могли пройти мимо таланта дочки и в прошлом году отдали её на уроки академического вокала. В этом году Эмили поступила в музыкальную школу № 29, где начала обучаться по классу фортепиано. Параллельно с этим девочка по-прежнему занимается вокалом у педагога Ольги Покусаевой, которая и подготовила свою ученицу к конкурсу.





Часть шоу с юной певицей из Новосибирска — смотреть с 1:21:04





«В апреле мы поехали на кастинг в Томск. Подавали заявку и в Новосибирск, но томичи откликнулись быстрее. А в конце августа учитель нас обрадовала, что мы прошли, и мы начали усиленную подготовку», — говорит Елена Рогожникова. В целом участие в проекте было похожим на авантюру, признаётся мама Эмили.





Всероссийский открытый конкурс юных талантов «Синяя птица» впервые состоялся в 2015 году. Для участия в третьем сезоне было подано больше 10 тысяч заявок — вдвое больше, чем в прошлом году. Из них для участия в конкурсе отобрали сто конкурсантов. Главный приз конкурса — 1 млн рублей.





По итогам программы Эмили не прошла в финал конкурса, но новосибирцы могут её поддержать, отдав свой голос до субботы, 18 ноября, на сайте проекта. Победитель зрительского голосования также примет участие в финале.





Этой осенью НГС.НОВОСТИ рассказывали и о других талантливых детях из Новосибирска. Одним из них стал 9-летний Владислав Шипулин. Мальчик поразил жюри на шоу «Удивительные люди» — смог в уме расшифровать два десятка QR-кодов.