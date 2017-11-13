Паркуйся, пока можно: мэрия запретит парковку на улице рядом с Коммунальным мостом

Сейчас водители паркуются по обеим сторонам улицы Блюхера — снимок сделан днём 13 ноября
Сейчас водители паркуются по обеим сторонам улицы Блюхера — снимок сделан днём 13 ноября

Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на протяжённом участке улицы Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — от площади Лыщинского до пересечения с улицей Котовского.


В ближайшее время — до 15 ноября — рабочие установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» на нечётной стороне улицы Блюхера. Запрет коснётся участка от дома № 98 по улице Горской до дома № 3 к1 по улице Горский микрорайон, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии пояснили, что запрещают стоянку ради того, чтобы освободить дорогу от припаркованных машин и сделать движение безопасным.


Красным отмечен участок, на котором будет запрещена парковка
Красным отмечен участок, на котором будет запрещена парковка


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.


Ранее мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на нескольких участках улиц Ленина и Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом.

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