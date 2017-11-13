Паркуйся, пока можно: мэрия запретит парковку на улице рядом с Коммунальным мостом
Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на протяжённом участке улицы Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — от площади Лыщинского до пересечения с улицей Котовского.
В ближайшее время — до 15 ноября — рабочие установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» на нечётной стороне улицы Блюхера. Запрет коснётся участка от дома
В мэрии пояснили, что запрещают стоянку ради того, чтобы освободить дорогу от припаркованных машин и сделать движение безопасным.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.
Ранее мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на нескольких участках улиц Ленина и Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)