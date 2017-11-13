Власти перекрыли часть улицы возле оперного театра на две недели
С 14 ноября в Новосибирске для проезда машин закрывается часть улицы Депутатской из-за ремонта теплотрассы.
«Закрывается движение транспорта по Депутатской в сторону Красного проспекта около здания оперного театра (Красный проспект, 36)», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Объехать перекрытую часть улицы можно по улицам Ядринцевской, Семьи Шамшиных, Максима Горького, Серебренниковской и Мичурина.
Закроют участок Депутатской из-за ремонта теплотрассы, который проводит АО «СИБЭКО». Закончить ремонт энергетики планируют 27 ноября.
Несколько дней назад рабочие компании АО «СИБЭКО» начали ремонтировать теплотрассу на улице Семьи Шамшиных: в асфальте сделали дыру, из которой поднимался белый пар.
Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС, фрагмент справочника 2ГИС