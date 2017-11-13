Уволенный полицейский получил условный срок за лишние 30 тысяч на балансе телефона

В полиции Виктор Шадрин уже не работает
В полиции Виктор Шадрин уже не работает

Сегодня, 13 ноября, суд в Новосибирске приговорил к условному сроку бывшего начальника отдела полиции Виктора Шадрина.


«Его осудили за получение взятки в размере 30 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Лисова.


По словам гособвинителя, эту взятку весной 2015 года начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» Виктор Шадрин получил от двух мужчин — в отношении них полиция должна была провести проверку. Полицейские собирались выяснить, причастны ли эти мужчины к рейдерскому захвату частной фирмы и хищению её имущества, в частности спортивной одежды.


Позже в суде один из этих мужчин пояснил, что он пришёл на встречу к Виктору Шадрину и поинтересовался, может ли полиция обойтись без проведения этой проверки. Полицейский в ответ передал собеседнику свою визитную карточку с номером телефона и предложил перечислить деньги на этот счёт, рассказала Ксения Лисова.


По её словам, позже один из мужчин трижды перечислил на счёт телефона полицейского по 10 тысяч рублей — всего 30 тысяч. Но этого подсудимому оказалось мало, и он попросил увеличить сумму. После этого мужчина, перечислявший деньги, написал заявление в полицию. 


В суде Виктор Шадрин свою вину не признал. «Пояснил, что исполнял надлежащим образом свои должностные обязанности. Также пояснил, что о перечисленных и поступивших на его лицевой счёт денежных средствах ему ничего неизвестно», — рассказала Ксения Лисова.


Сегодня, 13 ноября, Центральный районный суд Новосибирска признал 41-летнего Шадрина виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, осуждённый должен будет выплатить штраф — 300 тысяч рублей.


Приговор в законную силу пока не вступил.


Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в полиции Виктор Шадрин уже не работает. Он лишился работы после того, как в 2015 году сотрудники службы собственной безопасности задержали его по подозрению в получении взятки.


История с другой взяткой — в 15 тысяч рублей — закончилась для двух автоинспекторов в Новосибирской области суровым приговором и реальными сроками в колонии.

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