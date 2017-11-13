Пропавшего неделю назад новосибирца нашли в больнице
35-летнего новосибирца Сергея Бильского, который пропал на прошлой неделе, нашли живым.
«После вашей новости нам позвонили сотрудники больницы, сказали, что он там. Он жив», — коротко рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена Сергея Светлана Доманова.
Напомним, что в СМИ родственники пропавшего Сергея Бильского обратились сегодня: в последний раз новосибирца видел его знакомый 6 ноября на улице Прокатной, после этого мужчина не выходил на связь.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено родственниками пропавшего