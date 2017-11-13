Пропавшего неделю назад новосибирца нашли в больнице

Сергей Бильский нашёлся в больнице

35-летнего новосибирца Сергея Бильского, который пропал на прошлой неделе, нашли живым.





«После вашей новости нам позвонили сотрудники больницы, сказали, что он там. Он жив», — коротко рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена Сергея Светлана Доманова.





Напомним, что в СМИ родственники пропавшего Сергея Бильского обратились сегодня: в последний раз новосибирца видел его знакомый 6 ноября на улице Прокатной, после этого мужчина не выходил на связь.