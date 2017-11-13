Три студента из Новосибирска сделали турбины для электростанций на соревнованиях в Коста-Рике

Новосибирская команда «Лига Роботов — Бином»

Новосибирская команда «Лига Роботов — Бином» победила на Всемирной олимпиаде роботов (World Robot Olympiad) в Коста-Рике.







Олимпиада проходила с 10 по 12 ноября в коста-риканском Сан-Хосе, в ней участвовали более 2 тысяч школьников и студентов от 10 до 21 года из 60 стран.







В новосибирскую команду вошли три студента НГТУ и НГУ — Олег Марченко, Павел Торопов и Александр Хамхоев. Они ездили на соревнования с тренерами Николаем Паком и Валерием Россомахиным.







«Задание было одно для всех: из конечного набора элементов нужно было по шаблону собрать три турбины для электростанций. Наши спортсмены единственные из всех команд выполнили дополнительное задание: неиспользуемые элементы нужно было увезти в квалификационный день в зону старта, а в финальный — в свободную зону для постройки, и в итоге взяли первое место в старшей категории World Robot Olympiad», — рассказали в новосибирской секции «Лига роботов».







Школьники собрали по шаблону три турбины для электростанций





Студенты занимаются робототехникой больше пяти лет, а в сборную России они попали уже в третий раз. Но до выступления в Коста-Рике у новосибирцев не получалось завоевать призы.





В июне новосибирские школьники завоевали серебряную медаль на Всероссийской Робототехнической Олимпиаде — семиклассники Игорь Мангараков и Арина Григорьевых собрали и запрограммировали робота-энергетика на платформе Lego.