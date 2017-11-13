Прибыло раньше срока: в Новосибирске начали торговать молодым французским вином

Божоле нуво принято открывать в третий четверг ноября
Божоле нуво принято открывать в третий четверг ноября

Молодое вино из французского региона Божоле (Beaujolais Nouveau) уже появилось в новосибирских магазинах, хотя официальным днём начала его продаж считается третий четверг ноября, в этом году выпадающий на 16 ноября.


Первое божоле нуво в этом году появилось в супермаркетах сети «Бахетле» — бутылка напитка здесь стоит 688 рублей 90 копеек. По словам сотрудника магазина, молодое вино появилось на полках в минувшие выходные. На вопрос, почему оно начало продаваться раньше положенного срока, работник супермаркета ответил, что «праздник будет 16 ноября, как положено, но купить можно уже сегодня».


Божоле нуво появляется в Новосибирске в продаже раньше срока не в первый раз, однако в прошлые годы торговцы выставляли его на полки магазинов только за день до традиционной даты.


Совладелец новосибирского винного бара Pardon my French и дипломированный сомелье Максим Ковязин говорит, что не знает о существовании каких-то формальных ограничений по срокам продажи молодого вина.


«Это просто традиция — открыть бутылку молодого вина в какой-то определённый день и выпить её вместе с массой людей по всему миру», — говорит ресторатор. По мнению Ковязина, пить божоле нуво вне этого праздника вообще нет никакого смысла — качество напитка он называет невыразительным. В самом Pardon my French день прибытия молодого вина в этом году отмечать не будут.


Божоле нуво производят из сорта винограда «гамэ» в регионе Божоле в исторической области Бургундия. Это сорт с высокой урожайностью, из которого очень сложно сделать качественное вино. Популярность божоле нуво в мире можно объяснить только усилиями маркетологов, которые смогли сделать этот праздник популярным, считает новосибирский представитель компании «Винотерра» Кристина Татьянкина.


Новосибирские торговые сети часто начинают продавать молодое вино заранее, но в этом году они выставили божоле на прилавки за четыре дня до традиционной даты
Новосибирские торговые сети часто начинают продавать молодое вино заранее, но в этом году они выставили божоле на прилавки за четыре дня до традиционной даты


В Новосибирске, впрочем, можно купить не только новое молодое вино, но и старое — прошлогоднего урожая. Сразу несколько его наименований, например, до сих пор продаётся в супермаркете «Универсам» на улице Ленина.

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