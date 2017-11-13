Не проедут даже пожарные: из-за конфликта с жильцами коммунальщики перегородили выезд с парковки

Жители высотки на Державина, 49 обнаружили перекрытый выезд из двора утром 13 ноября 
Жители высотки на Державина, 49 обнаружили перекрытый выезд из двора утром 13 ноября 

Жильцы высотки на улице Державина, 49 сегодня утром лишились удобного выезда с парковки — ограждения во дворе установила управляющая компания.

«Выезд с парковки перегородили сегодня», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ член правления ТСН (товарищества собственников недвижимости) Дина Махлина.

По словам жительницы дома Ольги Ермошенко, выезд противопожарный и перекрывать его нельзя. С территории дома есть и другой путь, но он неудобен, потому что «мало места и сразу идет поворот на 90 градусов».

Сложившуюся ситуацию женщина назвала «самоуправством» со стороны управляющей компании.

«Сейчас, по сути, управляющая компания нарушает требования пожарной безопасности. По этому поводу мы отправили заявление в МЧС», —  подчеркнула Ермошенко.

Фрунзенский микрорайон в Центральном районе Новосибирска состоит из трех домов, которые находятся на одной территории. Два дома уже сданы, их взяла на обслуживание управляющая компания «Союз». Но жильцы 24-этажки под номером № 49 создали ТСН и в ноябре через суд добились права управлять домом самостоятельно.

Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за разъяснениями с директору управляющей компании «Союз» Светлане Шадровой. Она пояснила, что уже сегодня, 13 ноября, сотрудники УК передадут жильцам техническую документацию и ключи.

«В этом комплексе два земельных участка. Жильцов изначально предупреждали, что они будут разграничены <…>. У них [жильцов дома № 49] свободный выезд через свою территорию. ТСН теперь пользуется своими дорогами и своими воротами, а не так, как им удобно», — объяснила Шадрова.


Этим летом в городе Оби люди оказались в похожей ситуации. Жители девятиэтажки на улице Калинина, 20 в один день попросту не смогли проехать к своему дому. Оказалось, что владелец соседнего земельного участка отгородился бетонным забором, объяснив это тем, что по плану земля — его личная территория. Жителей неожиданно появившийся забор решительно не устроил — ведь из-за него к девятиэтажке не смогут проехать ни пожарная машина, ни «скорая помощь», ни мусоровоз.

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