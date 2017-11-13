Не проедут даже пожарные: из-за конфликта с жильцами коммунальщики перегородили выезд с парковки

Жители высотки на Державина, 49 обнаружили перекрытый выезд из двора утром 13 ноября

Жильцы высотки на улице Державина, 49 сегодня утром лишились удобного выезда с парковки — ограждения во дворе установила управляющая компания.



«Выезд с парковки перегородили сегодня», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ член правления ТСН (товарищества собственников недвижимости) Дина Махлина.



По словам жительницы дома Ольги Ермошенко, выезд противопожарный и перекрывать его нельзя. С территории дома есть и другой путь, но он неудобен, потому что «мало места и сразу идет поворот на 90 градусов».



Сложившуюся ситуацию женщина назвала «самоуправством» со стороны управляющей компании.



«Сейчас, по сути, управляющая компания нарушает требования пожарной безопасности. По этому поводу мы отправили заявление в МЧС», — подчеркнула Ермошенко.



Фрунзенский микрорайон в Центральном районе Новосибирска состоит из трех домов, которые находятся на одной территории. Два дома уже сданы, их взяла на обслуживание управляющая компания «Союз». Но жильцы 24-этажки под номером № 49 создали ТСН и в ноябре через суд добились права управлять домом самостоятельно.



Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за разъяснениями с директору управляющей компании «Союз» Светлане Шадровой. Она пояснила, что уже сегодня, 13 ноября, сотрудники УК передадут жильцам техническую документацию и ключи.



«В этом комплексе два земельных участка. Жильцов изначально предупреждали, что они будут разграничены <…>. У них [жильцов дома № 49 ] свободный выезд через свою территорию. ТСН теперь пользуется своими дорогами и своими воротами, а не так, как им удобно», — объяснила Шадрова.





Этим летом в городе Оби люди оказались в похожей ситуации. Жители девятиэтажки на улице Калинина, 20 в один день попросту не смогли проехать к своему дому. Оказалось, что владелец соседнего земельного участка отгородился бетонным забором, объяснив это тем, что по плану земля — его личная территория. Жителей неожиданно появившийся забор решительно не устроил — ведь из-за него к девятиэтажке не смогут проехать ни пожарная машина, ни «скорая помощь», ни мусоровоз.

