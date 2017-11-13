В Новосибирске выбрали трёх самых красивых школьниц

Юные участницы конкурса — Варвара Сухова, Виктория Варнавская, Любовь Микиянская (слева направо)





Вчера, 12 ноября, в Новосибирске прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Юная Российская Красавица-2017». 12 участниц соревновались за титул в возрастной категории от 5 до 12 лет.







«Региональный этап конкурса проходил в Новосибирске впервые, — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия Дарья Тимонина. — В течение месяца у юных конкурсанток шла подготовка: мастер-классы по художественной гимнастике, изучению китайского языка и культуры Китая, детская кулинария, а также хореография, дефиле, была фотосессия».





В конкурсе принимали участие 12 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. На финале они демонстрировали одежду от партнёров, танцевали и рассказывали стихи. Заключительным выходом было дефиле в вечерних платьях.





Жюри выбрало трёх победительниц по баллам: ими стали 7-летняя Любовь Микиянская в категории Mini (5–7 лет), 10-летняя Варвара Сухова в категории Teen (9–12 лет) и 12-летняя Виктория Варнавская, получившая Гран-при «Юная Российская Красавица-2017». Каждая участница получила титул и корону — победительницы представят Новосибирск на конкурсе в Москве в 2018 году.







Летом в Новосибирске прошёл финал конкурса «Мини-Мисс Сибири», в котором участвовало 13 девочек в возрасте от 3,5 до 12 лет. Самой красивой девочкой Сибири стала 8-летняя Дарья Титова.