Двое подростков-грабителей задержаны за убийство прохожей в Первомайском районе

Тело женщины было обнаружено возле дома на улице Героев Революции,  30/2
Тело женщины было обнаружено возле дома на улице Героев Революции, 30/2

В Новосибирске задержали двух несовершеннолетних жителей Первомайского района — их подозревают в убийстве 42-летней женщины


По версии следствия, в ночь на 9 ноября 16-летний и 17-летний подростки встретили свою жертву, когда гуляли по улицам Первомайского района.


«Они сбили с ног женщину и обыскали её, однако из имущества обнаружили только мобильный телефон, который, по их мнению, ценности не представлял, и брать его не стали. После этого несовершеннолетние стали совместно наносить множественные удары руками и ногами потерпевшей, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых она скончалась на месте происшествия. Далее несовершеннолетние скрылись», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. 


В ведомстве добавили, что ранее подростки промышляли нападениями на женщин — уже доказана их причастность к совершению не менее шести грабежей в Первомайском районе. 


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по которой подросткам грозит до 10 лет лишения свободы. 


В прошлом году в Новосибирске суд арестовал двух подростков, юношу и девушку, за разбойное нападение на семью подруги с ножом, топором и битой.

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