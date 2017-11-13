Больше сотни новосибирцев вызвали «скорую» после падений на опасных тротуарах

Новосибирцы часто неосторожно ходят по скользким тротуарам

Первые холодные дни ноября устроили опасный гололёд в Новосибирске и области — более 150 человек вызвали «скорую помощь» после падений на льду.







Осенний гололёд добавил работы медикам — за прошедшую неделю, с 6 по 12 ноября, 159 жителей Новосибирской области вызвали «скорую помощь» из-за падений на льду, подсчитали сегодня в министерстве здравоохранения региона.







У них подтвердились гололёдные травмы, ещё двоим диагностировали переохлаждение, а четверым — обморожения.





«Они (врачи. — М.М.) могли их доставлять в приёмный покой, где после оказанной помощи они (пациенты. — М.М.) могли уехать домой или же быть госпитализированными», — пояснили в пресс-службе минздрава.







Новосибирские тротуары превратились в каток после кратковременной дневной оттепели и последовавшего за ней похолодания на прошлой неделе — горожане жаловались, что на дорогах мало песка. Сейчас снег на дорогах снова тает, но к середине недели резко похолодает.





Первый снегопад, прошедший в Новосибирске в конце октября, также стал причиной массовых визитов к врачам: у нескольких горожан диагностировали переохлаждение.

