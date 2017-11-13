Больше сотни новосибирцев вызвали «скорую» после падений на опасных тротуарах

Новосибирцы часто неосторожно ходят по скользким тротуарам 
Новосибирцы часто неосторожно ходят по скользким тротуарам 

Первые холодные дни ноября устроили опасный гололёд в Новосибирске и области — более 150 человек вызвали «скорую помощь» после падений на льду.


Осенний гололёд добавил работы медикам — за прошедшую неделю, с 6 по 12 ноября, 159 жителей Новосибирской области вызвали «скорую помощь» из-за падений на льду, подсчитали сегодня в министерстве здравоохранения региона.


У них подтвердились гололёдные травмы, ещё двоим диагностировали переохлаждение, а четверым — обморожения. 


«Они (врачи. — М.М.) могли их доставлять в приёмный покой, где после оказанной помощи они (пациенты. — М.М.) могли уехать домой или же быть госпитализированными», — пояснили в пресс-службе минздрава.


Новосибирские тротуары превратились в каток после кратковременной дневной оттепели и последовавшего за ней похолодания на прошлой неделе — горожане жаловались, что на дорогах мало песка. Сейчас снег на дорогах снова тает, но к середине недели резко похолодает. 

 

Первый снегопад, прошедший в Новосибирске в конце октября, также стал причиной массовых визитов к врачам: у нескольких горожан диагностировали переохлаждение.

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