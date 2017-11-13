Часть набережной обнесли забором ради строительства ледового городка

Ледовый городок откроется к 30 декабря

Часть Михайловской набережной Новосибирска огородили забором для будущего ледового городка — в этом году горки и фигуры будут посвящены русским сказкам.







«Тема будет про русские народные сказки и наших писателей — Пушкина, Ершова. Будут не только богатыри, но и лебеди, коршуны, корабли летучие, Данила-мастер, белочки будут орешки щёлкать, петухи царей в лоб клевать и поставим скульптуру года, конечно», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор компании «Лед-Шоу парк» (управляет ледовым городком) Сергей Машаров.







Он уточнил, что, как и в прошлом году, в городке поставят девять горок, в том числе две будут высокими. Три-четыре горки сделают для самых маленьких детей. Открыть городок планируют к 30 декабря, рассказал Машаров.







В этом году из-за реконструкции Михайловской набережной ледовый городок будет возведён в другом месте — он разместится ближе к парку «Городское начало». При этом участок отремонтированного променада отгораживать под городок не стали.





Ледовый городок перенесли ближе к парку «Городское начало»





Территорию под городок уже огородили металлическим забором, на котором висит предупреждение, что сквозной проход через набережную закрыт.







В этом году дизайн ледового городка посвятят русским сказкам





Кроме ледового городка этой зимой для новосибирцев сделают большой каток в Центральном парке, а на площади Ленина поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и, возможно, ледовый бар.