Часть набережной обнесли забором ради строительства ледового городка
Часть Михайловской набережной Новосибирска огородили забором для будущего ледового городка — в этом году горки и фигуры будут посвящены русским сказкам.
«Тема будет про русские народные сказки и наших писателей — Пушкина, Ершова. Будут не только богатыри, но и лебеди, коршуны, корабли летучие, Данила-мастер, белочки будут орешки щёлкать, петухи царей в лоб клевать и поставим скульптуру года, конечно», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор компании «Лед-Шоу парк» (управляет ледовым городком) Сергей Машаров.
Он уточнил, что, как и в прошлом году, в городке поставят девять горок, в том числе две будут высокими. Три-четыре горки сделают для самых маленьких детей. Открыть городок планируют к 30 декабря, рассказал Машаров.
В этом году из-за реконструкции Михайловской набережной ледовый городок будет возведён в другом месте — он разместится ближе к парку «Городское начало». При этом участок отремонтированного променада отгораживать под городок не стали.
Территорию под городок уже огородили металлическим забором, на котором висит предупреждение, что сквозной проход через набережную закрыт.
Кроме ледового городка этой зимой для новосибирцев сделают большой каток в Центральном парке, а на площади Ленина поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и, возможно, ледовый бар.
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Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС (1), Александра Ощепкова (2-3)