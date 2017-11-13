Новосибирские кондитерские начали раздавать полицейским бесплатный кофе

Чтобы получить бесплатный кофе, сотруднику полиции придётся купить хотя бы пирожное «картошка» — это самый дешевый десерт в Kuzina

Сеть кофеен-кондитерских Kuzina объявила о том, что готова угостить бесплатно кофе сотрудников новосибирской полиции — руководитель сети Евгения Головкова говорит, что позаимствовала идею акции в США.







По словам Головковой, бесплатно получить кофе может получить любой сотрудник полиции или ГИБДД в форме. Для этого, правда, ему придётся купить любой десерт. Самый недорогой десерт в сети — пирожное «картошка» за 39 рублей. За это полицейскому полагается бесплатное угощение — американо или «флэт уайт» (напиток, похожий на латте, но с меньшим количеством молока и молочной пены).





«Такая практика существует давно в США, где в пончиковых бесплатный кофе ждёт всех сотрудников полиции каждое утро. Мы тоже хотели бы донести до наших граждан, что полиция — это часть общества, люди, отвечающие за нашу безопасность», — говорит Евгения Головкова.







Уговорить позировать со стаканчиком Kuzina российских полицейских пока не удалось — на фото Головкова с полицейскими в Миннесоте





Акция началась 1 ноября и продлится весь месяц. По словам Головковой, сеть уже раздала таким образом 130 порций кофе. Причем, большая часть приходится именно на «флэт уайт».





Евгения Головкова говорит, что бесплатным кофе для полицейских её компания хотела отметить День полиции, который отмечается 10 ноября. К профессиональному празднику НГС.НОВОСТИ поговорили с лучшим участковым Новосибирска Дмитрием Глуховым — он рассказал о своей любви к приключениям и умении ставить преступников в угол.