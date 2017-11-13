Слезаем с нефтяной иглы: Медведев объявил об оздоровлении экономики

Премьер рассказал, что ВВП страны начал расти впервые за три года
Премьер рассказал, что ВВП страны начал расти впервые за три года

Экономика России вырастет в 2017 году более чем на 2%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на саммите АСЕАН в Маниле.


«Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив её текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта. Также сохраняем и плавающий валютный курс, и режим инфляционного таргетирования. Жёстко контролируется бюджетный дефицит, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы», — цитирует Медведева «Интерфакс».


Снижение ВВП России по итогам 2015 года составило 3,7%, а в 2016 — 0,2%. Напомним, по заявлению Центробанка России, инфляция в этом году замедлится до 3%. Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как инфляция влияет на повседневную жизнь жителей страны.

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