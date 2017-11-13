Пингвины из Новосибирского зоопарка начали строить гнёзда для птенцов

Строить гнёзда птицам помогли работники зоопарка

Пингвины из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило занялись строительством гнёзд.





Большинство этих птиц уже достигли возраста половой зрелости, когда принято обустраивать гнёзда для выведения птенцов.







«Вольер пингвинов Гумбольдта был сделан с учётом их потребностей. В искусственной скале есть углубления, маленькие пещерки. Мы принесли нашим пингвинам строительный материал: веточки, палочки. И птицы приступили к сооружению гнезд», — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.







В зоопарке уточнили, что у пингвинов Гумбольдта строительством гнезда занимаются и самка, и самец. Помогали птицам и работники зоопарка.





«Мы решили не рисковать и помогли птицам сделать всё так, чтобы в будущем каждое гнездо удержало яйца, не дало им скатиться в воду», — пояснили в зоопарке.







Пингвинарий в Новосибирском зоопарке открылся в конце июля прошлого года. Всего в нём живут восемь пингвинов Гумбольдта, одного из них — молодого самца — недавно привезли из Москвы. Сейчас у птиц как раз формируются пары.





«Пингвины отличаются крепкими семейными связями. То, что мы наблюдаем сейчас — ухаживания, гнёзда — можно смело назвать началом долгих отношений», — считают в зоопарке.