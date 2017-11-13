Жильцы дома на Красном проспекте подали в суд на застройщика из-за потопа на подземной парковке

Подземная парковка после очередных осадков

Жители 25-этажки на Красном проспекте, 173/1 пожаловались на затопленную подземную парковку в их доме. После пяти лет жалоб и претензий к управляющей компании и застройщику собственники решили обратиться в суд.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома Евгений, течь в парковке появилась с момента сдачи дома в эксплуатацию в сентября 2012 года.







«Парковка потихоньку протекала, когда снег, когда дожди. Вода бежит со всех сторон, с подъезда тоже. Была управляющая компания от застройщика — "Краснообск.Монтажспецстрой" ("КМС"), а УК — "КМС Уют". Они пытались на протяжении этих пяти лет, пока дом на гарантии, что-то заткнуть, подмазать — это такие "полумеры". И, видимо, дожидались, пока дом слетит с гарантии. Чтобы не доводить до этого момента, мы организовали общее собрание собственников парковки и подали заявление в суд. Сделали экспертизу, оказалось, нет сверху гидроизоляции. Или её забыли, или не хотели, или сэкономили. <…> Уже три судебных заседания прошло, но "КМС" выступил с мировым соглашением, в котором указал эти же "полумеры". Желобки поставили, подкрасили что-то, где штукатурка отваливается», — пояснил он.





Евгений вместе с другими автовладельцами обратились в суд. По его словам, их цель — сделать так, чтобы компания привела парковку в порядок. Заявление рассматривает Заельцовский районный суд.





По данным сайта суда, сейчас производство по иску жильцов к компании «КМС» приостановлено — назначена экспертиза.









Генеральный директор ООО «КМС» Виктор Плахотников пояснил НГС.НОВОСТИ, что нужно дождаться судебного решения, прежде чем комментировать ситуацию: «Я недостаточно в курсе дела, чтобы комментировать эту ситуацию. Знаю, что там что-то было, но кто виноват — не могу сказать».





Евгений добавил, что парковка вмещает около 90 машин и она вся заполнена. Одно место стоит около 600 тысяч рублей. По информации читателя НГС.НОВОСТИ, за время потопов пострадала одна из припаркованных машин — на неё долгое время лила вода. «Владельцу выплатили деньги, был суд отдельный. Как-то договорились», — сказал Евгений.





От протечек в Новосибирске страдают не только владельцы подземных парковок, но и квартир. Так, недавно в одном из домов на Горском в одной из квартир прорвало трубу, а летом дождевая вода затопила целый дом на Затулинке.

