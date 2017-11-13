Два КамАЗа превратили «Ладу» в груду металла на Ордынской трассе

«Лада» после аварии превратилась в груду металла

Утром 13 ноября на трассе под Новосибирском случилась серьёзная авария: ВАЗ-2109 смяло после удара КамАЗов.







Авария произошла в 9:40 на выезде из посёлка Верх-Тула.







«ВАЗ-2109 выезжал из Верх-Тулы и столкнулся с КамАЗом, который ехал из Новосибирска в сторону Ордынки. После этого ВАЗ отбрасывает и бьёт о ещё один КамАЗ, которые ехал следом», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







Судя по фото с места аварии, ВАЗ смяло очень сильно: машина практически лишилась передней части кузова. По словам очевидцев в соцсетях, в салоне «Лады» зажало женщину, ей помогли выбраться остановившиеся автомобилисты.





Пострадали водитель и пассажир легковой машины, их увезли в больницу





В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа, их возраст и травмы пока неизвестны.





Вчера в столкновении КамАЗа и встречного микроавтобуса «Тойота Таунайс» на трассе в Убинском районе Новосибирской области погиб пассажир иномарки.