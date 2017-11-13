Оголодавшие вороны слетелись в Новосибирск в поисках еды

С наступлением холодов в Новосибирск начали слетаться вороны из соседних регионов 
С наступлением холодов в Новосибирск начали слетаться вороны из соседних регионов 

С наступлением холодов центр Новосибирска атаковали стаи ворон.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, утром 13 ноября десятки птиц облепили верхушки деревьев на аллее Красного проспекта недалеко от площади Ленина и каркали, привлекая внимание прохожих.


«В последние годы это типичное событие: вороны с большой территории собираются на зимовку в окрестностях Новосибирска. С выпадением снега и усилением морозов количество зимующих в городе ворон будет постепенно увеличиваться», — пояснил НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.


По его словам, в Новосибирск на зимовку слетаются и вороны из соседних регионов — в стаях можно заметить скопления чёрных, серых ворон и гибридных ворон с промежуточными типами окраски. Собираться на ночёвки в центре Новосибирска они начали ещё с середины октября. В крупные города этих птиц влекут полигоны твёрдых бытовых отходов, на которых можно добыть еду.


«У маленьких свалок [возле небольших городов и районных центров] поступление отходов не такое значительное, не ежедневное. Когда их засыпает снегом, кормиться становится негде, и это вынуждает ворон лететь дальше — в окрестности больших городов, таких как Новосибирск», — рассказал Алексей Яновский.


По словам орнитолога, на свалках вороны кормятся днём, а ночевать прилетают в жилые кварталы ближе к центру Новосибирска, где растут старые высокие деревья. «Город привлекает их освещением — здесь светло круглые сутки и немножко теплее», — пояснил Алексей Яновский.


Похожая картина наблюдалась в Новосибирске и прошлой зимой: ворон было так много, что некоторые жители центра города не могли уснуть из-за птичьего крика.

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