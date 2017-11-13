Отделочник пропал после вечерней прогулки в Ленинском районе

Сергей Бильский пропал в Ленинском районе

В Новосибирске пропал 35-летний Сергей Бильский: родственники предполагают, что мужчина вышел прогуляться в Ленинском районе города.







«6 ноября его последний раз видел приятель на улице Прокатной, Сергей там работает мастером по отделке помещений. Сейчас он живёт на Смородиновой в Ленинском районе, приехали туда к концу недели и у нас сложилось впечатление, что он вышел в магазин или прогуляться. Потому что все вещи на месте, машина стоит, уже снегом заметённая, ключи от неё на месте, еда на столе», — рассказала жена пропавшего Светлана Доманова.







Родственники пропавшего предполагают, что он мог вечером выйти прогуляться в микрорайоне «Чистая Слобода» — мужчина недавно болел, и ему тяжело дышать в помещении.







Рост Сергея Бильского — около 175 см, глаза зелёные, волосы тёмно-русые. Он был одет в зимнюю куртку цвета хаки, чёрно-рыжую шапку, тёмно-синие джинсы и кроссовки. С собой у Сергея были паспорт, права и телефон, который сейчас недоступен.







В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что родственники Сергея Бильского подали заявление о его пропаже.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию или родственникам по телефонам: 8-913-003-01-33, 8-913-905-89-18.





Сейчас в Новосибирске ищут и пропавшего с работы 28 октября 42-летнего спасателя Константина Смородинцева.