К середине недели температура в НСО упадёт до –22 градусов

В ближайшее время волны тепла будут сменяться волнами холода





В ближайшие несколько дней в Новосибирской области будет относительно тепло и снежно — затем к середине недели резко похолодает.





«Погода остаётся неустойчивой, будет чередование тепла и холода. Сейчас мы попали в тёплый сектор очередного ныряющего с северо-запада циклона. В ближайшие сутки мы ждём осадки: снегопады, метели, порывистые ветры. Температурный фон будет достаточно высокий, сегодня днем до 2–7 мороза, потом волна холода проходит.





Холодный атмосферный фронт придёт, и температура понизится к 16-му числу до 17–22 градусов мороза»,





— пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.







Дневные температуры самые низкие будут 15 ноября — от 8 до 13 градусов мороза. После похолодания синоптики ждут волну тепла, которая также сменится волной холода, добавил Ягудин.

