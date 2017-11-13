К середине недели температура в НСО упадёт до –22 градусов

В ближайшее время волны тепла будут сменяться волнами холода
В ближайшее время волны тепла будут сменяться волнами холода


В ближайшие несколько дней в Новосибирской области будет относительно тепло и снежно — затем к середине недели резко похолодает.


«Погода остаётся неустойчивой, будет чередование тепла и холода. Сейчас мы попали в тёплый сектор очередного ныряющего с северо-запада циклона. В ближайшие сутки мы ждём осадки: снегопады, метели, порывистые ветры. Температурный фон будет достаточно высокий, сегодня днем до 2–7 мороза, потом волна холода проходит. 


Холодный атмосферный фронт придёт, и температура понизится к 16-му числу до 17–22 градусов мороза», 


— пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Дневные температуры самые низкие будут 15 ноября — от 8 до 13 градусов мороза. После похолодания синоптики ждут волну тепла, которая также сменится волной холода, добавил Ягудин.

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