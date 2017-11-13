В Новосибирске после снегопада подскочил уровень пробок

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром, 13 ноября, после ночного снегопада поднялся уровень пробок  на дорогах — около 8 часов утра он был уже 7 баллов.


В частности, такой показатель был в 7:55. По статистике Яндекс.Пробок, обычно в это время в понедельник пробки составляют только 5 баллов. А около 8:20 уровень был уже 8 баллов, против привычных 6.


Самый длинный затор оказался на Большевистской — 7,2 км от разъезда Иня до станции метро «Речной вокзал».


Среди других сложных мест были пути на правый берег через Димитровский и Коммунальный  мосты. По дороге к первому растянулся затор на 3,6 км, а ко второму были затруднены все три подъезда.


 Если вы попали в пробку сегодня утром, расскажите нам — где, также мы ждём ваши фото с дороги. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру  8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Читатель, который проезжал по Бердскому шоссе в 7:48, пишет, что между Морским и Университетским проспектами была авария в сторону Новосибирска. 


Авария между Морским и Университетским проспектами
Авария между Морским и Университетским проспектами


Пробка в этом месте держится до сих пор.


Пробка на Бердском шоссе рядом с Академгородком
Пробка на Бердском шоссе рядом с Академгородком




Обстановка в городе около 8 часов утра
Обстановка в городе около 8 часов утра


На прошлой неделе сложная пробка наблюдалась утром 8 ноября — медленный трехкилометровый затор протянулся через три площади левобережья.

Уровень пробок достиг 9 баллов, разница со стандартной ситуацией по-прежнему 2 балла.


Ситуация на 8:39
Ситуация на 8:39




Новосибирцы, которые попали в пробки, не унывают — пишут весёлые посты в соцсетях и выкладывают фотографии с дорог.



Прочтений: 8995
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (130)130
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено