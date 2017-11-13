В Новосибирске после снегопада подскочил уровень пробок

Фото из архива НГС

Утром, 13 ноября, после ночного снегопада поднялся уровень пробок на дорогах — около 8 часов утра он был уже 7 баллов.





В частности, такой показатель был в 7:55. По статистике Яндекс.Пробок, обычно в это время в понедельник пробки составляют только 5 баллов. А около 8:20 уровень был уже 8 баллов, против привычных 6.





Самый длинный затор оказался на Большевистской — 7,2 км от разъезда Иня до станции метро «Речной вокзал».





Среди других сложных мест были пути на правый берег через Димитровский и Коммунальный мосты. По дороге к первому растянулся затор на 3,6 км, а ко второму были затруднены все три подъезда.





Если вы попали в пробку сегодня утром, расскажите нам — где, также мы ждём ваши фото с дороги. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.







08:31

Читатель, который проезжал по Бердскому шоссе в 7:48, пишет, что между Морским и Университетским проспектами была авария в сторону Новосибирска.





Авария между Морским и Университетским проспектами





Пробка в этом месте держится до сих пор.





Пробка на Бердском шоссе рядом с Академгородком













Обстановка в городе около 8 часов утра





На прошлой неделе сложная пробка наблюдалась утром 8 ноября — медленный трехкилометровый затор протянулся через три площади левобережья.

08:39

Уровень пробок достиг 9 баллов, разница со стандартной ситуацией по-прежнему 2 балла.





Ситуация на 8:39













08:51

Новосибирцы, которые попали в пробки, не унывают — пишут весёлые посты в соцсетях и выкладывают фотографии с дорог.

#доброеутро всем 🙌 А в замечательном городе Н наступила ❄ и все водители разучились ездить 😂 Публикация от Галина (@ga1e4ka1988) Ноя 12 2017 в 5:47 PST







