В Новосибирске после снегопада подскочил уровень пробок
Утром, 13 ноября, после ночного снегопада поднялся уровень пробок на дорогах — около 8 часов утра он был уже 7 баллов.
В частности, такой показатель был в 7:55. По статистике Яндекс.Пробок, обычно в это время в понедельник пробки составляют только 5 баллов. А около 8:20 уровень был уже 8 баллов, против привычных 6.
Самый длинный затор оказался на Большевистской — 7,2 км от разъезда Иня до станции метро «Речной вокзал».
Среди других сложных мест были пути на правый берег через Димитровский и Коммунальный мосты. По дороге к первому растянулся затор на 3,6 км, а ко второму были затруднены все три подъезда.
Если вы попали в пробку сегодня утром, расскажите нам — где, также мы ждём ваши фото с дороги. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Читатель, который проезжал по Бердскому шоссе в 7:48, пишет, что между Морским и Университетским проспектами была авария в сторону Новосибирска.
Пробка в этом месте держится до сих пор.
На прошлой неделе сложная пробка наблюдалась утром 8 ноября — медленный трехкилометровый затор протянулся через три площади левобережья.
Уровень пробок достиг 9 баллов, разница со стандартной ситуацией по-прежнему 2 балла.
Новосибирцы, которые попали в пробки, не унывают — пишут весёлые посты в соцсетях и выкладывают фотографии с дорог.
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Елена Громкова
Фото Александра Коротченко (1), читателя НГС (2)
Фрагменты yandex.ru/maps