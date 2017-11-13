Больше ста домов в Первомайском районе остались на сутки без холодной воды





Воду обещают вернуть в дома после обеда

В Первомайском районе Новосибирска жители более сотни домов остались без холодной воды из-за утечки на водоводе.





По информации муниципального портала, 122 дома в частном секторе лишились холодной воды накануне в 16 часов.





«Причина: устранение утечки на водоводе по улице Красный Факел, 24», — отмечается на портале. Дома, которые оказались в зоне отключения, расположены на улицах Руставели, Белякова, Каховской, Шмидта, Железняка, Марии Ульяновой и других.





Воду обещают дать сегодня, 13 ноября, в 15 часов.





Холодную воду отключили накануне





На прошлой неделе массовое отключение ресурсов было в Железнодорожном районе — тогда 124 здания остались без тепла и горячей воды.