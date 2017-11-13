Самый главный Infiniti потерял лицо рыбы

Бренд Infiniti обновил свою самую топовую модель — внедорожник QX80. Автомобиль получил новый вид передка и изменения в салоне.





«Новый QX80 укрепляет позицию бренда в сегменте полноразмерных внедорожников. Машина поступит в продажу уже к концу года», — отметили в пресс-службе Infiniti.





Автомобиль перестал быть похож на огромную добродушную рыбу — фары поднялись выше и получили агрессивный прищур. Сзади оптика изменилась меньше. В салоне (максимум 8 мест) обновилась прострочка кожаных элементов, увеличились задние мониторы.





Внедорожник получил прежний 5,6-литровый бензиновый V8 мощность 405 л.с. и 7-скоростной «автомат». Цены на машину пока не объявлены. Предыдущее поколение Infiniti QX80 стартует от

4 130 000 рублей.













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