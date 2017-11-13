Самый главный Infiniti потерял лицо рыбы

Бренд Infiniti обновил свою самую топовую модель — внедорожник QX80. Автомобиль получил новый вид передка и изменения в салоне. 


«Новый QX80 укрепляет позицию бренда в сегменте полноразмерных внедорожников. Машина поступит в продажу уже к концу года», — отметили в пресс-службе Infiniti. 


Автомобиль перестал быть похож на огромную добродушную рыбу — фары поднялись выше и получили агрессивный прищур. Сзади оптика изменилась меньше. В салоне (максимум 8 мест) обновилась прострочка кожаных элементов, увеличились задние мониторы. 


Внедорожник получил прежний 5,6-литровый бензиновый V8 мощность 405 л.с. и 7-скоростной «автомат». Цены на машину пока не объявлены. Предыдущее поколение Infiniti QX80 стартует от 

4 130 000 рублей. 


Самый главный Infiniti потерял лицо рыбы (фото)


Самый главный Infiniti потерял лицо рыбы (фото)


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