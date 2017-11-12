«Ледяная сказка»: сибирячка сделала снимок замёрзших волн Обского моря

Из-за ударивших в выходные морозов Обское водохранилище стало замерзать. Льдом покрылась не только вода, но и деревья, стоящие неподалёку. Природное явление успела запечатлеть фотограф-любитель Юлия Ерохина.







На переднем плане — замерзшие волны водохранилища





«Увидела, что солнце садится и закат красивый. Был ветер сильный, который гнал мощные и сильные волны! Настоящая ледяная сказка. Очень хотелось передать всю красоту природы и настроение. От силы минут 20 смогла там пробыть, ледяной ветер заставлял за такой короткий промежуток времени трижды отогревать руки. К сожалению, при себе был только телефон, торопилась очень застать закат», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» автор фотографий Юлия Ерохина.





Деревья, стоящие неподалёку, покрылись сосульками





По прогнозу синоптиков, завтра, 13 ноября, в Новосибирске ожидается прохладный день. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе будет облачно с прояснениями, возможен снег. Ожидается до 4 градусов мороза.







Льдом покрылись и камни у воды





ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает, что первый лёд опасен. Спасатели просят новосибирцев уделить пристальное внимание безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам, а также детей следует предупредить об опасности переходов и игр на тонком льду.





На обледеневших камнях можно подвернуть ногу





31 октября были опубликованы фотографии Новосибирска с высоты Международной космической станции. Автором фото стал российский космонавт Сергей Рязанский.





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