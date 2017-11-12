Волейбол: «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Матч с «АСХ Воллей» прошёл в Новосибирске

Вечером 12 ноября новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил словенский «АСХ Воллей» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Новосибирске.





Победа в матче гарантирует сибирякам выход в групповой этап Лиги чемпионов.





Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:18) в пользу сибиряков. Самым результативным в матче стал игрок «Локомотива» Георг Грозер, принёсший команде 19 очков.







«Локомотив» будет третьим российским клубом, который выступит в Лиге чемпионов. Также в турнире выступят действующий чемпион трунира казанский «Зенит» и московское «Динамо».







Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в волейболе, но и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.







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