«Мороз напрямую идёт»: у жителей дома украли входные двери в подъезд

Теперь в подъезде осталась только деревянная дверь

Сегодня ночью жители двухэтажного дома в Калининском районе Новосибирска лишились входных дверей в подъезды.







Утром 12 ноября жители дома на улице Овчукова, 89 обнаружили, что ночью неизвестные украли мусорные баки и сняли железные входные двери с двух подъездов — сейчас там стоит жуткий холод.







«Дом у нас 1941 года постройки, очень старый, один в лесу стоит. Буквально месяц назад пропадали мусорные баки, и сейчас опять. Двери просто железные стояли, сняли их со второго и третьего подъездов, с первого, наверное, не смогли оторвать. Двери сняли — холодно в подъездах стало, мороз напрямую идёт, эта дверь защищала», — рассказала жительница дома Елена Смехунова.







Женщина предположила, что двери неизвестные сняли, чтобы сдать на металлолом. Жители вызвали участкового, но он ещё не приходил, пояснила Елена.







Осенью бойцы Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который собирался сдать на металлолом крышки канализационных люков с территории аквапарка.