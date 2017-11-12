Фото: над Толмачёво образовались загадочные яркие столбы

Рано утром 12 ноября над новосибирским аэропортом Толмачёво появились яркие световые столбы.


Разноцветные столбы появились над аэропортом Толмачёво утром 
Разноцветные столбы появились над аэропортом Толмачёво утром 


Новосибирец Сергей Тихомиров сфотографировал их примерно в 5:30.


«Их было видно даже на подъезде к аэропорту, с кольца. Я подумал сначала, что администрация аэропорта так красиво сделала подсветку. Световых столбов было больше, они в ряд стояли, расстояние у них было примерно одинаковое. Потом смотрю, самолёт садится и у него посадочный прожектор светит на полосу, от него такой же столб поднимается и с самолётом вместе движется», — рассказал НГС.НОВОСТИ Сергей.


Новосибирец пояснил, что постепенно пропадать световые столбы начали около 6 часов.


Ранее специалисты рассказывали НГС.НОВОСТИ, что разноцветные столбы света — атмосферное явление, которое возникает из-за преломления света от городских фонарей и прожекторов в кристалликах атмосферного льда.


Такое свечение можно видеть в ясную безоблачную и морозную погоду. Кристаллики льда, как зеркала, отражают свет, а он, в свою очередь, выстраивается в столбики. Подобный эффект возникает, когда светишь фонариком в кромешном тумане.


Сегодня утром новосибирцы также заметили другой вид гало — светящееся кольцо вокруг солнца.

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