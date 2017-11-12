В Новосибирске открыли мультимедийный музей за полмиллиарда

Официальные гости на церемонии открытия опробовали интерактивные экспонаты





12 ноября на территории Военного городка открыли мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история». Он отличается от традиционных музеев тем, что в нём нет экспонатов, — все факты, карты, схемы, хроники, инфографика и прочее проецируется на стены, планшеты, экраны и интерактивные столы.







Зал-кинотеатр, в котором транслируют фильмы об истории семьи Романовых





Сергей Меняйло и Андрей Травников у перерезанной красной ленты





На открытие ждали президента Владимира Путина, но он не приехал. Вместо него в торжественной церемонии приняли участие его полномочный представитель в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора НСО Андрей Травников и епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, которому принадлежит идея создания парка-музея.







Епископ Егорьевский Тихон, полпред СФО Сергей Меняйло, врио губернатора НСО Андрей Травников на открытии парка-музея





«Мы ожидаем, что молодёжи будет интересен формат представления информации, — рассказал глава региона Андрей Травников на открытии. — Я настоятельно приглашаю сюда и взрослых, потому что современное интерактивное оборудование позволяет здесь представить в разных форматах огромный массив исторической информации. И эта информация очень правдива. Мы знаем, что в истории нашей страны были великие и знаковые события, которыми мы все гордимся, но в том числе были и тяжёлые страницы. Об этом тоже нужно знать. Мы не можем изменить нашу прошедшую историю, но можем повлиять на будущую историю. Для этого нужно опираться на наши достижения и делать выводы из исторического прошлого».







Анатолий Локоть и Владимир Городецкий тоже оказались приглашены на открытие мультимедийного музея





Также среди почётных гостей были мэр Новосибирска Анатолий Локоть, экс-губернатор НСО Владимир Городецкий, начальник департамента культуры Анна Терешкова и другие официальные лица. Их развлекали живой музыкой — оркестр разместили на втором этаже холла.





Живой оркестр





После торжественной части гости прошлись по всем трём этажам с экспозициями, всего их четыре: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история. 1945–2016». Экскурсию для официальных лиц провёл лично епископ Тихон.







Интерактивная книга — один из самых привлекательных экспонатов музея. При перелистывании страниц на неё проецируется изображение с текстом





В кинозонах установили кресла-мешки





Официальные гости заполонили тесные коридоры парка-музея





На все работы по реконструкции и созданию мультимедийного парка потратили 537 млн рублей. Чуть больше 100 млн — от компании «Газпром», а остальные — из бюджета Новосибирской области. Впервые о появлении в Новосибирске парка-музея стало известно в феврале.





Тестируем интерактивные экспонаты





НГС.НОВОСТИ побывали внутри музея за несколько дней до открытия и одними из первых опробовали необычные экспонаты. За последние дни у входа организовали продажу сувениров с символикой города и области, а на входе в интерактивный зал установили турникеты — к ним нужно поднести билет, чтобы они открылись. Кроме того, на каждом этаже появились мультимедийные панели с историей Новосибирской области.





Стенд с современной историей Новосибирска





У входа на каждую экспозицию установили турникеты





Музей находится в здании гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка, 17. Сегодня его открыли для посетителей в 15:00. В будущем он будет работать каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:00, а в выходные — с 11:00 до 19:00. Цены на билеты достигают 500 рублей.

