В Новосибирске открыли мультимедийный музей за полмиллиарда

Официальные гости на церемонии открытия опробовали интерактивные экспонаты
Официальные гости на церемонии открытия опробовали интерактивные экспонаты


12 ноября на территории Военного городка открыли мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история». Он отличается от традиционных музеев тем, что в нём нет экспонатов, — все факты, карты, схемы, хроники, инфографика и прочее проецируется на стены, планшеты, экраны и интерактивные столы. 


Зал-кинотеатр, в котором транслируют фильмы об истории семьи Романовых
Зал-кинотеатр, в котором транслируют фильмы об истории семьи Романовых


Сергей Меняйло и Андрей Травников у перерезанной  красной ленты
Сергей Меняйло и Андрей Травников у перерезанной  красной ленты


На открытие ждали президента Владимира Путина, но он не приехал. Вместо него в торжественной церемонии приняли участие его полномочный представитель в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора НСО Андрей Травников и епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, которому принадлежит идея создания парка-музея.


Епископ Егорьевский Тихон, полпред СФО Сергей Меняйло, врио губернатора НСО Андрей Травников на открытии парка-музея
Епископ Егорьевский Тихон, полпред СФО Сергей Меняйло, врио губернатора НСО Андрей Травников на открытии парка-музея


«Мы ожидаем, что молодёжи будет интересен формат представления информации, — рассказал глава региона Андрей Травников на открытии. — Я настоятельно приглашаю сюда и взрослых, потому что современное интерактивное оборудование позволяет здесь представить в разных форматах огромный массив исторической информации. И эта информация очень правдива. Мы знаем, что в истории нашей страны были великие и знаковые события, которыми мы все гордимся, но в том числе были и тяжёлые страницы. Об этом тоже нужно знать. Мы не можем изменить нашу прошедшую историю, но можем повлиять на будущую историю. Для этого нужно опираться на наши достижения и делать выводы из исторического прошлого».


Анатолий Локоть и Владимир Городецкий тоже оказались приглашены на открытие мультимедийного музея
Анатолий Локоть и Владимир Городецкий тоже оказались приглашены на открытие мультимедийного музея


Также среди почётных гостей были мэр Новосибирска Анатолий Локоть, экс-губернатор НСО Владимир Городецкий, начальник департамента культуры Анна Терешкова и другие официальные лица. Их развлекали живой музыкой — оркестр разместили на втором этаже холла. 


Живой оркестр 
Живой оркестр 


После торжественной части гости прошлись по всем трём этажам с экспозициями, всего их четыре: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история. 1945–2016». Экскурсию для официальных лиц провёл лично епископ Тихон. 


Интерактивная книга — один из самых привлекательных экспонатов музея. При перелистывании страниц на неё проецируется изображение с текстом
Интерактивная книга — один из самых привлекательных экспонатов музея. При перелистывании страниц на неё проецируется изображение с текстом


В кинозонах установили кресла-мешки 
В кинозонах установили кресла-мешки 


Официальные гости заполонили тесные коридоры парка-музея
Официальные гости заполонили тесные коридоры парка-музея


На все работы по реконструкции и созданию мультимедийного парка потратили 537 млн рублей. Чуть больше 100 млн — от компании «Газпром», а остальные — из бюджета Новосибирской области. Впервые о появлении в Новосибирске парка-музея стало известно в феврале


Тестируем интерактивные экспонаты


НГС.НОВОСТИ побывали внутри музея за несколько дней до открытия и одними из первых опробовали необычные экспонаты. За последние дни у входа организовали продажу сувениров с символикой города и области, а на входе в интерактивный зал установили турникеты — к ним нужно поднести билет, чтобы они открылись. Кроме того, на каждом этаже появились мультимедийные панели с историей Новосибирской области.


Стенд с современной историей Новосибирска
Стенд с современной историей Новосибирска


У входа на каждую экспозицию установили турникеты
У входа на каждую экспозицию установили турникеты


Музей находится в здании гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка, 17. Сегодня его открыли для посетителей в 15:00. В будущем он будет работать каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:00, а в выходные — с 11:00 до 19:00. Цены на билеты достигают 500 рублей

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