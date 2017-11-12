Микроавтобус опрокинулся в кювет после удара «КамАЗа»: погиб пассажир

«Тойота Таунайс» столкнулась на трассе со встречным «КамАЗом»

«КамАЗ» столкнулся со встречным микроавтобусом «Тойота Таунайс» в Убинском районе Новосибирской области: в аварии погиб пассажир иномарки.







ДТП случилось около 13:00 на 1246-м км трассы Р-254 «Иртыш».





«"КамАЗ", который ехал со стороны Омска в Новосибирск, столкнулся со встречным микроавтобусом Toyota TownAce. Удар по неизвестной пока причине пришёлся в бок "Тойоты", машина улетела в кювет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





От полученных травм на месте скончался пассажир «Тойоты», мужчине на вид около 60 лет. Водителя микроавтобуса отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.





После аварии «Тойота Таунайс» опрокинулась в кювет





Вчера на этой трассе тоже случилось смертельное ДТП: 46-летний житель Новосибирска на Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с Lifan. 54-летний водитель «Лифана» скончался на месте, а пассажиры этой машины — 54-летняя женщина и полуторагодовалый ребёнок — пострадали.