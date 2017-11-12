Водитель «Тойоты» внезапно решил припарковаться и спровоцировал аварию из трёх машин


В аварии участвовали три иномарки
В аварии участвовали три иномарки

Около площади Станиславского в Новосибирске столкнулись Toyota RAV4, Toyota Spacio и Renault Logan — двум водителям понадобилась помощь врачей.


Авария случилась 12 ноября в 11:50 около дома на Титова, 31.


«Toyota RAV4 и Toyota Spacio ехали по Титова навстречу друг другу. Водитель RAV4 заметил свободное место на парковке у дома № 31 и решил там остановиться, повернув налево. Водителя не остановили ни двойная сплошная линяя разметки, ни встречная Toyota Spacio», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Тойоты» оказались довольно сильно повреждены после ДТП
«Тойоты» оказались довольно сильно повреждены после ДТП


Toyota Spacio врезалась в бок Toyota RAV4, которую от удара отбросило в Renault Logan, стоящий на парковке. После этого Spacio упёрлась в переднюю правую дверь RAV4.


Из-за столкновения водитель Toyota Spacio ударилась грудью о подушки безопасности, а во время разбора аварии у водителя Toyota RAV4 «прихватило сердце», добавили в «Автоспасе». На место ДТП приехали врачи «скорой помощи».


Двум водителям понадобилась помощь врачей
Двум водителям понадобилась помощь врачей


Несколько дней назад два человека пострадали в аварии на перекрёстке Демьяна Бедного и Татарской в Центральном районе. Там столкнулись три автомобиля — Mitsubishi Delica, ВАЗ-2115 и «ГАЗель».

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