Водитель «Тойоты» внезапно решил припарковаться и спровоцировал аварию из трёх машин
Около площади Станиславского в Новосибирске столкнулись Toyota RAV4, Toyota Spacio и Renault Logan — двум водителям понадобилась помощь врачей.
Авария случилась 12 ноября в 11:50 около дома на Титова, 31.
«Toyota RAV4 и Toyota Spacio ехали по Титова навстречу друг другу. Водитель RAV4 заметил свободное место на парковке у дома
Toyota Spacio врезалась в бок Toyota RAV4, которую от удара отбросило в Renault Logan, стоящий на парковке. После этого Spacio упёрлась в переднюю правую дверь RAV4.
Из-за столкновения водитель Toyota Spacio ударилась грудью о подушки безопасности, а во время разбора аварии у водителя Toyota RAV4 «прихватило сердце», добавили в «Автоспасе». На место ДТП приехали врачи «скорой помощи».
Несколько дней назад два человека пострадали в аварии на перекрёстке Демьяна Бедного и Татарской в Центральном районе. Там столкнулись три автомобиля — Mitsubishi Delica, ВАЗ-2115 и «ГАЗель».
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus