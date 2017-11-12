Власти потратят полмиллиарда на ремонт Северного обхода

Ремонт трассы завершат в октябре 2018 года
Ремонт трассы завершат в октябре 2018 года

«Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт Северного обхода и участка автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.


Информация об электронном аукционе появилась на сайте госзакупок 10 ноября. Подрядчикам предстоит в срок с декабря 2017 года по октябрь 2018 года отремонтировать 12-километровый участок трассы Р-254 «Иртыш» в Чановском и Барабинском районах, а также 14 км Северного обхода Новосибирска в Коченёвском и Новосибирском районах.


«Существующая автомобильная дорога на данных участках имеет цементобетонное покрытие шириной 7,5 метров. Состояние покрытия — неудовлетворительное, характеризуется наличием многочисленных дефектов», — говорится в документах.


Начальная (максимальная) цена контракта — 542,3 млн рублей. Финансироваться ремонт будет из федерального бюджета. 


Аукцион состоится 1 декабря. Заявки на участие будут приниматься до 27 ноября. Работы предстоит выполнить с 15 декабря 2017 года по 22 октября 2018 года.


Недавно «Сибуправтодор» объявил аукционы на капремонт двух участков протяжённостью 14 и 15 км автодороги Р-254 «Иртыш».

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