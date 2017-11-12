Новосибирцы заметили вокруг солнца светящееся кольцо

Утром 12 ноября горожане заметили в небе над Новосибирском гало.


Гало утром 12 ноября
Гало утром 12 ноября


«Сфотографировала гало около 10:30. Я живу напротив "Сибстрина" (архитектурно-строительный университет. — К.Е.), подошла к окну, вижу — такая красота!» — рассказала читательница НГС Ирина.


Ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин рассказывал НГС, что гало в небе возникают из-за мелких частиц в воздухе: «Гало образуется вследствие преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда, которые могут быть в виде перистой облачности, в верхних слоях», — пояснял синоптик.


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было –14 градусов. «13 и 14 ноября вновь начнётся движение атлантических циклонов и снова погода начнёт смягчаться. К 14 ноября температура повысится до –5…–10 градусов ночью и до –3…–8 градусов днём. Но возобновятся снегопады и метели», — говорил Ренад Ягудин.

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