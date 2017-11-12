Самый большой в мире самолёт экстренно сел в Толмачёво из-за болезни пассажира

Самолёт А-380 приземлился в Новосибирске впервые
Самолёт А-380 приземлился в Новосибирске впервые

Утром 12 ноября в новосибирском Толмачёво приземлился самолёт авиакомпании Lufthansa, который летел из Франкфурта в Шанхай.


Судя по онлайн-табло аэропорта, борт А-380 приземлился в Толмачёво в 6 утра.


«Крупнейший пассажирский лайнер за всю историю человечества сегодня совершил посадку в аэропорту Толмачёво. Самолёт совершал рейс DLH728 "Франкфурт – Шанхай", но, судя по радиообмену, в полёте одному из пассажиров стало плохо. По решению экипажа самолёт успешно совершил посадку в Новосибирске», — сообщили очевидцы в сообществе «Споттинг в Новосибирске».


Федеральное агентство воздушного транспорта с 30 апреля 2011 года допустило аэропорт Толмачёво к приёму и обслуживанию А-380 и его модификаций, но раньше ни разу этот тип воздушного судна не совершал посадку в Толмачёво, добавили в сообществе.


Вылетел рейс из Новосибирска дальше по маршруту в 8:51, НГС.НОВОСТИ выясняют информацию о состоянии пассажира, из-за болезни которого посадили самолёт.


Недавно самолёт авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, экстренно сел тюменском аэропорту Рощино из-за потерявшей сознание 66-летней пассажирки. 

Прочтений: 9050
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено