Самый большой в мире самолёт экстренно сел в Толмачёво из-за болезни пассажира

Самолёт А-380 приземлился в Новосибирске впервые

Утром 12 ноября в новосибирском Толмачёво приземлился самолёт авиакомпании Lufthansa, который летел из Франкфурта в Шанхай.







Судя по онлайн-табло аэропорта, борт А-380 приземлился в Толмачёво в 6 утра.





«Крупнейший пассажирский лайнер за всю историю человечества сегодня совершил посадку в аэропорту Толмачёво. Самолёт совершал рейс DLH728 "Франкфурт – Шанхай", но, судя по радиообмену, в полёте одному из пассажиров стало плохо. По решению экипажа самолёт успешно совершил посадку в Новосибирске», — сообщили очевидцы в сообществе «Споттинг в Новосибирске».







Федеральное агентство воздушного транспорта с 30 апреля 2011 года допустило аэропорт Толмачёво к приёму и обслуживанию А-380 и его модификаций, но раньше ни разу этот тип воздушного судна не совершал посадку в Толмачёво, добавили в сообществе.





Вылетел рейс из Новосибирска дальше по маршруту в 8:51, НГС.НОВОСТИ выясняют информацию о состоянии пассажира, из-за болезни которого посадили самолёт.





Недавно самолёт авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, экстренно сел тюменском аэропорту Рощино из-за потерявшей сознание 66-летней пассажирки.