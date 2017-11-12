Драчливые новосибирцы завоевали в Китае килограмм золота

Чемпионат проходил в Китае
Чемпионат проходил в Китае

Новосибирские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали на Чемпионате мира по традиционному ушу в Китае.


В чемпионате приняло участие около 4 000 спортсменов из 52 стран мира.


«В состав сборной России на этом чемпионате вошло 7 спортсменов из Новосибирска: Денис Казанцев, Дмитрий Минин, Алина Подольская, Илья Литвинчук, Владимир Камашев, Сергей Суховей и Иван Молчанов. Это молодое поколение, которое мы вырастили в Новосибирске. Они ещё совсем недавно выступали как юниоры, но теперь боролись за медали во взрослой категории», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент Федерации ушу в Новосибирске и тренер спортсменов Сергей Сыщиков.


По словам Сергея, для новосибирских спортсменов это небывалый успех.


«До сегодняшнего дня таких результатов у нас не было. Одна медаль весит 200 граммов. Получается, что килограмм золота привезём», — резюмировал Сергей Сыщиков. 


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. 6 ноября новосибирские хоккеисты стали обладателями юношеского Кубка мира (Kosa Mini World Cup), обыграв в финале шведскую «Тиллбергу». 


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