«От дома остался только каркас»: в Ленинском районе потушили мощный пожар в частном секторе

Дом загорелся около 21:00

Вечером 11 ноября на улице Смородиновой в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом.







Возгорание случилось около 21:00. По предварительной информации в огне никто не пострадал.





«Я увидел пожар из окна. Живу на Чистой Слободе. По-видимому, горит частный дом. Приехали пожарные, полиция и врачи "скорой помощи". Я успел заметить две пожарные машины в переулке», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец пожара Дмитрий.







В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.







«На улице Смородиновой загорелся двухэтажный деревянный дом. Пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе ведомства.





На месте работают пожарные и врачи «скорой помощи»





«Я была в гостях на Смородиновой. Соседи молодцы, они оперативно вынесли свою одежду для пострадавших. Было слышно взрыв, от дома остался только каркас», — сообщила очевидица пожара Мария.





Дом сильно пострадал от пожара





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