Мини-футбол: «Сибиряк» проиграл «Тюмени» прервав серию из 10 побед

Матч проходил в Тюмени

11 ноября в гостевом матче седьмого тура чемпионата российской суперлиги ПМФК «Сибиряк» уступил МФК «Тюмень».





Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу тюменской команды.





«Сегодня зрители получили большое удовольствие, трибуны увидели настоящий спектакль. Для нас конечно, есть драматические нотки – это первое поражение в чемпионате. Сегодняшняя игра выделялась из тех, что мы уже провели конечно же накалом, техническим исполнением игроков», — цитирует главного тренера официальный сайт клуба.





Для ПМФК «Сибиряк» поражение стало первым за 11 встреч. Не смотря на проигрыш, сибиряки сохранили лидерство в турнирной таблице. Следующая встреча «Сибиряка» и «Тюмени» состоится 12 ноября.





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.





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