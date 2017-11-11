Выехал на встречку: в страшной аварии под Новосибирском погиб водитель иномарки

Водитель «Тойоты» выехал на встречку
Водитель «Тойоты» выехал на встречку

Вчера на трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском столкнулись Toyota Land Cruiser и Lifan. 


ДТП произошло 10 ноября в 14:40 на 87 километре автодороги.


«46-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем "Тойота-Крузер", двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" с Новосибирска в сторону Омска. На 87 км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем "Лифан", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


По информации полиции, от полученных травм на месте скончался 54-летний водитель автомобиля Lifan. Также в ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лифан» — 54-летняя женщина и полуторогодовалый ребёнок. Их, с травмами разной степени тяжести, доставили в больницу.


По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека).


Вчера стало известно, что на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска произошло необычное ДТП: упавшие столбы повредили две машины и автобус.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 5459
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено