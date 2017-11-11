Выехал на встречку: в страшной аварии под Новосибирском погиб водитель иномарки

Водитель «Тойоты» выехал на встречку

Вчера на трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском столкнулись Toyota Land Cruiser и Lifan.





ДТП произошло 10 ноября в 14:40 на 87 километре автодороги.





«46-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем "Тойота-Крузер", двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" с Новосибирска в сторону Омска. На 87 км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем "Лифан", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





По информации полиции, от полученных травм на месте скончался 54-летний водитель автомобиля Lifan. Также в ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лифан» — 54-летняя женщина и полуторогодовалый ребёнок. Их, с травмами разной степени тяжести, доставили в больницу.





По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека).





Вчера стало известно, что на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска произошло необычное ДТП: упавшие столбы повредили две машины и автобус.





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