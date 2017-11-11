В Новосибирске скончалась выдающийся кардиохирург Елена Литасова

Елена Литасова
Елена Литасова

В Новосибирске на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончалась единственная в мире женщина-кардиохирург Елена Литасова. 


Скончалась Елена Литасова 10 ноября. «После продолжительной болезни ушла из жизни Елена Евгеньевна Литасова — единственная в мире женщина-кардиохирург, владеющая всеми методами операций на сердце, основатель собственной научной школы, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ», — сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина.


Как сообщили в пресс-группе НИИПК, вклад Литасовой в развитие кардиохирургии и в целом медицины — это более десяти тысяч спасенных жизней, создание новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, открытия и разработки в смежных областях медицины, создание собственной кардиохирургической школы, руководство одним из крупнейших российских кардиоцентров — Институтом патологии кровообращения. 


В Новосибирске скончалась выдающийся кардиохирург Елена Литасова


Елена Литасова участвовала в создании уникальной технологии защиты организма пациента при хирургической агрессии. «Совместно с анестезиологами ей удалось впервые в мире разработать и успешно внедрить метод углубленной гипотермической защиты, который позволял безопасно для больных останавливать сердце на 60–70 минут при температуре до 22–24 °С. Это позволяло специалистам клиники уверенно устранять большинство наиболее распространенных пороков сердца. Аналогов этим работам в нашей стране и за рубежом нет», — рассказали в пресс-службе клиники Мешалкина. 

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