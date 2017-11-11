Водителя BMW отправили на принудительные работы за ослепшую после аварии девушку





Во время спора со своей девушкой водитель нарушил правила и столкнулся с «Тойотой» на перекрёстке

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к принудительных работам 24-летнего водителя BMW, который летом 2016 года устроил серьёзное ДТП на улице Кирова из-за ссоры с девушкой.



«Вину он полностью признал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.



Авария произошла 20 августа 2016 года в 20:45 на перекрёстке с улицей Сакко и Ванцетти.





Как пояснила гособвинитель, подсудимый ехал на повышенной скорости по улице Кирова за рулём BMW пятой серии. Вместе с водителем в машине были два пассажира — его девушка, сидевшая на заднем сиденье, и друг, который сидел впереди.



«На подъезде к регулируемому перекрёстку с улицей Сакко и Ванцетти при включении красного сигнала светофора водитель не остановился перед дорожной разметкой, а продолжил движение по перекрёстку, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который следовал во встречном направлении с левым поворотом на улицу Сакко и Ванцетти на сигнал светофора в виде стрелки зелёного цвета в дополнительной секции», — описала аварию Жанна Леонова.





По её словам, сам подсудимый объяснил, что он нарушил правила, так как в это время ссорился с пассажиркой. Причиной ссоры стало то, что ему пришлось слишком долго ждать девушку из парикмахерской.





«Так как он находился в возбуждённом состоянии в результате выяснения отношений с девушкой, на автомобили, движущиеся в попутном направлении, внимания не обратил и продолжил движение. Не снижая скорости, выехал на перекрёсток. Что горит красный, он увидел поздно — уже на дублирующем светофорном объекте», — привела показания водителя гособвинитель.



Также из показаний водителя следует, что после того как он заметил красный свет, то увеличил скорость до 80 км/ч. «В этот момент на его полосу движения со встречного направления выехал легковой автомобиль», — рассказала Жанна Леонова.





Как уточнила представитель прокуратуры, водитель и его друг в аварии практически не пострадали. Больше всего досталось девушке: она попала в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа, ушибом головного мозга и других внутренних органов. Некоторое время пострадавшая была в коме.





Последствия травм оказались тяжёлыми: девушка полностью лишилась зрения, ей присвоили первую группу инвалидности. Кроме того, после ДТП у неё расстроилась психика.





«Обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого она пострадала, она не помнит», — пояснила Жанна Леонова.



Из-за этих проблем со здоровьем интересы 23-летней девушки в суде представлял её отец.





Как уточнила представитель прокуратуры, после случившегося виновник аварии материально помогал девушке: всего он перечислил на её лечение 300 тысяч рублей. Но, по словам отца потерпевшей, в мае 2017 года выплаты прекратились.





В суде семья пострадавшей просила оставить водителя на свободе, чтобы он помогал им деньгами, так как девушка до сих проходит реабилитацию.





27 октября Октябрьский районный суд Новосибирска признал водителя BMW виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к одному году принудительных работ. Отбывать это наказание водителю предстоит в исправительном центре в Новосибирской области. 10% его зарплаты пойдут в доход государства. А после этого мужчине ещё два года будет запрещено водить машину.



Кроме того, суд решил, что водитель должен будет выплатить пострадавшей девушке больше миллиона рублей. В эту сумму вошли затраты на лечение (318 тысяч рублей) и компенсация морального вреда (800 тысяч рублей).



Как пояснила Жанна Леонова, при вынесении приговора суд учёл, что водитель ранее не судим, что он совершил преступление небольшой степени тяжести. Отягчающих обстоятельств суд не нашёл.







Приговор не вступил в законную силу. Сейчас стороны пытаются его обжаловать: апелляционные жалобы подали и осуждённый со своим адвокатом, и потерпевшая со своим отцом. Девушка и её отец попросили смягчить наказание, так как сомневаются в том, что во время принудительных работ мужчина сможет перечислять им деньги. А адвокат осуждённого попросила заменить принудительные работы на исправительные и снизить размер компенсации морального вреда, добавила гособвинитель.





Спустя год на этом же перекрёстке, где столкнулись BMW и Toyota Land Cruiser, произошла ещё одна резонансная авария. Hyundai Solaris сбил женщину с маленьким ребёнком на руках.