Пропавшую пенсионерку с тростью нашли в больнице

Раиса Стещенко всё это время была в больнице

Близкие пропавшей пять дней назад Раисы Стещенко нашли женщину в одной из новосибирских больниц — туда пенсионерку привели прохожие.





«Человек просто вышел и потерялся, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор «ДоброСпаса» Алексей Романов. — Прохожие подобрали её и в больницу отвезли. Родственники сами нашли её, я сказал им объехать все больнички самостоятельно, они поехали и нашли».







Раиса Стещенко ушла из дома на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска 7 ноября и пропала. «Родные начали звонить, она трубку не берет. Родственники приехали домой, её нет. Во сколько ушла из дома, неизвестно», — рассказали ранее в «ДоброСпасе».





В ноябре новосибирские волонтёры искали сбежавших из дома 17-летних подростков. Оказалось, что школьники познакомились год назад по переписке, и нынешним летом новосибирский подросток сбежал к возлюбленной на север Крыма, но вскоре его задержала полиция. А уже осенью к своему виртуальному другу в Сибирь отправилась школьница. Неделю пара каталась по региону, скрываясь от полиции, пока у беглецов не закончились деньги, и школьники поехали на заработки в Новосибирск. Здесь их и задержали.