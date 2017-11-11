В магазины привезли новый BMW X3 с активными элементами вождения

BMW X3 третьего поколения на новой платформе

Сегодня, 11 ноября, в дилерских центрах BMW в Новосибирске, как и по всей стране, официально стартовали продажи BMW X3 третьего поколения на новой платформе.





Как сообщили в официальном дилерском центре BMW «ЭлитАвто Сибирь», в салоны уже поступили первые автомобили. «Этот автомобиль стал ещё более премиальным, ещё более технологичным, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель отдела продаж «ЭлитАвто Сибирь» Максим Резник. — У автомобиля появилась обновленная адаптивная подвеска и активные элементы вождения — автомобиль сам разгоняется, сам тормозит, видит препятствия, на частичном автопилоте может сам ездить без участия водителя».





По данным производителя, машина построена на шасси CLAR, что позволило увеличить размеры: длину до 4716 мм, ширину — до 1897 мм. Автомобиль с базовым двухлитровым мотором мощностью 184 л.с. стоит 2 950 000 рублей, самая дорогая версия M40i мощностью 360 л.с. стоит 4 040 000 рублей и набирает 100 км/ч за 4,8 секунды. Клиренс автомобиля составляет 204 мм, привод — только полный.









Конкурентами машины являются Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Lexus RX, Range Rover Velar, новый Volvo XC60, Porsche Macan и Land Rover discovery sport.





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