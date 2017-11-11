Британская певица попросила новосибирских девушек научить её танцевать

Ученицы FRAULES DANCE CENTRE вместе с хореографом Марией Лебедевой 
Ученицы FRAULES DANCE CENTRE вместе с хореографом Марией Лебедевой 

Ученицы школы танцев «FRAULES DANCE CENTRE» сняли клип на песню британской исполнительницы Donmonique «Pilates». Видео появилось на канале преподавателя школы Марии Лебедевой 8 ноября. 


«Недавно я выложила часть видео в instagram и отметила исполнительницу трека, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ преподаватель школы Мария Лебедева. — И она так прокомментировала, в шутку, я думаю, что ей очень понравилось и она хочет, чтобы мы её научили танцевать также». 


Лебедева рассказала, что съёмки клипа проходили в школе, где она преподаёт свою авторскую хореографию. Этот танец Мария придумала сама, за три занятия ученицы девушки выучили все движения, съёмка самого клипа заняла чуть больше часа. 


По словам хореографа, стиль, в котором танцуют девушки, называется хай хилс. «К нему относится всё, что танцуют на каблуках, — объяснила преподаватель. — Я вообще люблю каблуки, с ними можно придумывать очень разнообразные танцы. Как женственные, так и дерзкие».  



Напомним, в августе девушки из новосибирской танцевальной студии Academia de Salsa записали танцевальный клип на деревянном пирсе бассейна «Ремикс» в Бердске. В кадре танцовщицы вместе со своим хореографом исполняют реггетон. 

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