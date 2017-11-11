За одно утро в гаражах Первомайского района нашли два трупа
По словам местных жителей, первой обнаружили погибшую женщину лет 35-40 между гаражами возле дома
«Приходили полицейские, сказали, что женщине около моего дома пробили голову, спросили, что видела», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница.
Тело ещё одного погибшего было обнаружено в гаражах напротив дома
В СК России по НСО пояснили, что на данный момент установлена личность мужчины, информации о личности погибшей женщины пока нет.
«Проводится уголовно-процессуальная проверка, — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ведомстве. — Сейчас проходит судебно-медицинские исследование по наличию телесных повреждений».
В Новосибирске время от времени находятся трупы, судьба которых сначала непонятна, — например, в конце мая НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что на участке одной из дач в Кировском районе города выкопали труп.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ