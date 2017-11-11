За одно утро в гаражах Первомайского района нашли два трупа


Тело женщины было обнаружено возле дома № 30/2 по улице Героев Революции 
Тело женщины было обнаружено возле дома № 30/2 по улице Героев Революции 

По словам местных жителей, первой обнаружили погибшую женщину лет 35-40 между гаражами возле дома № 30/2 по улице Героев Революции. Произошло это примерно в 7 утра 10 ноября. 


«Приходили полицейские, сказали, что женщине около моего дома пробили голову, спросили, что видела», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница. 


Тело ещё одного погибшего было обнаружено в гаражах напротив дома № 22/2 по улице Твардовского примерно в 8 утра. «Я шла обычной тропой на работу, — рассказала жительница КСМ Ольга. — Когда подошла к гаражам, там уже стояла полиция. Сначала не поняла, что тут за толпа, на улице ещё темень с утра. Потом только увидела, что там». 


В СК России по НСО пояснили, что на данный момент установлена личность мужчины, информации о личности погибшей женщины пока нет. 


«Проводится уголовно-процессуальная проверка, — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ведомстве. — Сейчас проходит судебно-медицинские исследование по наличию телесных повреждений». 


В Новосибирске время от времени находятся трупы, судьба которых сначала непонятна, — например, в конце мая НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что на участке одной из дач в Кировском районе города выкопали труп.

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