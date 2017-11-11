Жители восьми домов в Ленинском районе остались без воды

Воду отключили из-за  продления ремонтных работ 
Воду отключили из-за  продления ремонтных работ 

Жители сразу восьми домов в Ленинском районе уже пять дней живут без водоснабжения. С 7 ноября воды нет у жителей части улицы 5-го Декабря. 


«Звоним в аварийную, отвечают: работы ведутся, когда дадут воду неизвестно, ждите. Дома находятся малолетние дети, ни умыться, ни еду приготовить, к соседям за водой с ведрами уже неудобно обращаться», — сетует читатель НГС.НОВОСТИ Сергей. 


По словам местных жителей, воду перекрыли рано утром 7 ноября. На следующий день поздно вечером водоснабжение было восстановлено. «Рано утром 9 ноября воды снова нет. Сегодня уже 11 ноября, воды до сих пор нет. И когда дадут воду, ничего не говорят», — пояснил Сергей. 


Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в диспетчерской мэрии Новосибирска, отключение произошло из-за продления ремонтных работ, которые ведёт «Горводоканал». Получить оперативный комментарий о подробностях работ у МУП «Горводоканал» не удалось. 


Аварии с отключением воды периодически случаются в Новосибирске. Несколько дней назад от внезапного отключения пострадали жители десяти домов в Кировском районе.

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