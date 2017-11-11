Пенсионерка с тростью загадочно пропала в Ленинском районе Новосибирска

Раиса Стещенко может нуждаться в медицинской помощи 
Раиса Стещенко может нуждаться в медицинской помощи 

В Новосибирске ищут 70-летнюю Раису Стещенко — 7 ноября она ушла из дома на улице  Полтавской в Ленинском районе Новосибирска и пропала.  


«Там как получилось: родные начали звонить, она трубку не берет. Родственники приехали домой, её нет. Во сколько ушла из дома, неизвестно», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры «ДоброСпаса». В поисковом отряде добавили, что раньше женщина не пропадала. 


Согласно ориентировки «ДоброСпаса», рост Раисы Стещенко — около 150 сантиметров, глаза серо-зелёные, телосложение полное, седые волосы окрашены в коричневый цвет. Женщина хромает и ходит с коричневой тростью, верхние зубы вставные, на нижней челюсти нет переднего зуба, может нуждаться в медицинской помощи. В день исчезновения пенсионерка была одета в длинную мутоновую шубу, серую вязаную шапку, коричневые брюки и оранжевые ботинки, возможно, с собой был чёрный пакет.

Всех, кому известно что-либо о месте нахождения Раисы Стещенко, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами «ДоброСпаса».


В ноябре новосибирские волонтёры искали сбежавших из дома 17-летних подростков. Оказалось, что школьники познакомились год назад по переписке, и нынешним летом новосибирский подросток сбежал к возлюбленной на север Крыма, но вскоре его задержала полиция. А уже осенью к своему виртуальному другу в Сибирь отправилась школьница. Неделю пара каталась по региону, скрываясь от полиции, пока у беглецов не закончились деньги, и школьники поехали на заработки в Новосибирск. Здесь их и задержали.

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