Жилой дом в Ижевске мог взорвать один из его жильцов

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где накануне обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.







Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании некоего Александра Копытова. Этот мужчина жил вместе с матерью в квартире, в которой, по данным следствия, «находился эпицентр разрушения».







«По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого», — сказала Петренко.







В Следственном комитете также сообщили, что Копытов будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку есть сомнения в его психическом здоровье.







Напомним, подъезд девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице в Ижевске обрушился вчера вечером. Были полностью разрушены 8 квартир. Жертвами обрушения стали семь человек, в том числе двое детей. По предварительной версии, в многоэтажке взорвался бытовой газ.

