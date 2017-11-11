Жилой дом в Ижевске мог взорвать один из его жильцов
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где накануне обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании некоего Александра Копытова. Этот мужчина жил вместе с матерью в квартире, в которой, по данным следствия, «находился эпицентр разрушения».
«По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого», — сказала Петренко.
В Следственном комитете также сообщили, что Копытов будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку есть сомнения в его психическом здоровье.
Напомним, подъезд девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице в Ижевске обрушился вчера вечером. Были полностью разрушены 8 квартир. Жертвами обрушения стали семь человек, в том числе двое детей. По предварительной версии, в многоэтажке взорвался бытовой газ.
Роман Марьяненко, Сергей Жигальцев
Фото: mchs.gov.ru