Жилой дом в Ижевске мог взорвать один из его жильцов

Жилой дом в Ижевске мог взорвать один из его жильцов

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где накануне обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.


Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании некоего Александра Копытова. Этот мужчина жил вместе с матерью в квартире, в которой, по данным следствия, «находился эпицентр разрушения».


«По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого», — сказала Петренко.


В Следственном комитете также сообщили, что Копытов будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку есть сомнения в его психическом здоровье.


Напомним, подъезд девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице в Ижевске обрушился вчера вечером. Были полностью разрушены 8 квартир. Жертвами обрушения стали семь человек, в том числе двое детей. По предварительной версии, в многоэтажке взорвался бытовой газ.

Прочтений: 451
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено