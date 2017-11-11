Водитель автобуса «Новосибирск — Бийск» получил почти 3 года колонии за нарушение ПДД

Водителя признали виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)

Алтайский суд вынес приговор водителю рейсового автобуса «Новосибирск — Бийск». Мужчину признали виновным в аварии, унесшей жизни трех человек.







«Следствием и судом установлено, что 4 января 2017 года водитель, управляя рейсовым автобусом Higer, осуществлял междугороднюю перевозку пассажиров из города Новосибирск в город Бийск по автомобильной дороге федерального значения Р-256 "Чуйский тракт". На территории Косихинского района Алтайского края он в состоянии переутомления, возникшего в результате длительного несоблюдения установленного режима труда и отдыха, не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" и автобусом "ЛАЗ", — сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Алтайскому краю.







В результате ДТП погибли три человека.







«От полученных телесных повреждений водитель автобуса "ЛАЗ" и двое пассажиров автобуса Higer скончались. Кроме того, четверым пассажирам автобусов причинен тяжкий вред здоровью, еще более 20-ти получили телесные повреждения иной степени тяжести», — подчеркивает ведомство.







Водителя признали виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Виновник аварии получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В настоящий момент с материалами уголовного дела знакомится индивидуальный предприниматель города Бийска, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.







Рейсовые автобусы нередко становятся участниками ДТП. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о страшной аварии на трассе в Топчихинском районе Алтайского края, в результате которой погибли четыре человека.







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