Водитель автобуса «Новосибирск — Бийск» получил почти 3 года колонии за нарушение ПДД

Водителя признали виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)
Водителя признали виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)

 Алтайский суд вынес приговор водителю рейсового автобуса «Новосибирск — Бийск». Мужчину признали виновным в аварии, унесшей жизни трех человек.


«Следствием и судом установлено, что 4 января 2017 года водитель, управляя рейсовым автобусом Higer, осуществлял междугороднюю перевозку пассажиров из города Новосибирск в город Бийск по автомобильной дороге федерального значения Р-256 "Чуйский тракт". На территории Косихинского района Алтайского края он в состоянии переутомления, возникшего в результате длительного несоблюдения установленного режима труда и отдыха, не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" и автобусом "ЛАЗ", — сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Алтайскому краю.


В результате ДТП погибли три человека.


«От полученных телесных повреждений водитель автобуса "ЛАЗ" и двое пассажиров автобуса Higer скончались. Кроме того, четверым пассажирам автобусов причинен тяжкий вред здоровью, еще более 20-ти получили телесные повреждения иной степени тяжести», — подчеркивает ведомство.


Водителя признали виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Виновник аварии получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В настоящий момент с материалами уголовного дела знакомится индивидуальный предприниматель города Бийска, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.


Рейсовые автобусы нередко становятся участниками ДТП. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о страшной аварии на трассе в Топчихинском районе Алтайского края, в результате которой погибли четыре человека.


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