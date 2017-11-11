Toyota заняла половину мест в топ-10 самых надёжных авто
Модели Toyota заняли половину мест в топ-10 самых надежных машин по версии самих автовладельцев, объявлено на подведении итогов проекта «Автомобиль года в России».
«Шорт-листы были составлены в четырёх сегментах: «Современные автомобили», «Семейные автомобили», «Надёжные автомобили» и «Рабочие лошадки». Исследование предпочтений владельцев шло с 4 сентября по 18 октября 2017 года», — сообщили организаторы рейтинга.
В список самых надежных машин вошли:
Subaru Forester
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Camry
Renault Logan
Toyota Corolla
Toyota Land Cruiser 200
Volvo XC90
Hyundai Solaris
Toyota RAV4
Honda CR-V
Победителем сегмента «Современные автомобили» стал внедорожник Volvo XC90, «Семейные автомобили» — Volkswagen Multivan, «Рабочие лошадки» — Lada Largus.
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НГС.АВТО
Фото toyota.com