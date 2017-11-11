Toyota заняла половину мест в топ-10 самых надёжных авто

Toyota заняла половину мест в топ-10 самых надёжных авто

Модели Toyota заняли половину мест в топ-10 самых надежных машин по версии самих автовладельцев, объявлено на подведении итогов проекта «Автомобиль года в России». 


«Шорт-листы были составлены в четырёх сегментах: «Современные автомобили», «Семейные автомобили», «Надёжные автомобили» и «Рабочие лошадки». Исследование предпочтений владельцев шло с 4 сентября по 18 октября 2017 года», — сообщили организаторы рейтинга. 


В список самых надежных машин вошли:

Subaru Forester

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Camry

Renault Logan

Toyota Corolla

Toyota Land Cruiser 200

Volvo XC90

Hyundai Solaris

Toyota RAV4

Honda CR-V


Победителем сегмента «Современные автомобили» стал внедорожник Volvo XC90, «Семейные автомобили» — Volkswagen Multivan, «Рабочие лошадки» — Lada Largus.



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