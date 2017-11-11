Баскетбол: БК «Новосибирск» на последней секунде одолел соперников из Ревды

Счет встречи составил 69:70
Счет встречи составил 69:70

В ходе напряженной схватки выездного матча российской Суперлиги новосибирские баскетболисты на последней секунде одолели противников из команды ТЕМП-СУМЗ-УГМК (город Ревда, Свердловская область).


Победный трехочковый команде принес разыгрывающий Сергей Токарев. Итог встречи составил 69:70 в пользу сибиряков.


Это не первая победа БК «Новосибирск» в чемпионате российской баскетбольной Суперлиги. В начале ноября новосибирские спортсмены одолели санкт-петербургскую команду «Зенит-Фарм».


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 13
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено