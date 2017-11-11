Баскетбол: БК «Новосибирск» на последней секунде одолел соперников из Ревды

Счет встречи составил 69:70



В ходе напряженной схватки выездного матча российской Суперлиги новосибирские баскетболисты на последней секунде одолели противников из команды ТЕМП-СУМЗ-УГМК (город Ревда, Свердловская область).







Победный трехочковый команде принес разыгрывающий Сергей Токарев. Итог встречи составил 69:70 в пользу сибиряков.







Это не первая победа БК «Новосибирск» в чемпионате российской баскетбольной Суперлиги. В начале ноября новосибирские спортсмены одолели санкт-петербургскую команду «Зенит-Фарм».







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