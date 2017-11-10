Жители пяти домов в Ленинском районе остались без отопления
Жители сразу пяти домов в Ленинском районе остались этим вечером без тепла. Неполадки обещают устранить глубокой ночью.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 21:00. В зоне аварии оказались здания на улице Ударная. В качестве причины отключения указана «замена T1 d=150 mm между ТК 16-3 и домом по ул. Ударная 27/2».
По предварительным данным, тепло в квартирах горожан появится не ранее двух часов ночи.
Напомним, вчера аварийное отключение горячей воды и тепла произошло в трех домах на улице Котовского.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Юлии Шипициной