Жители пяти домов в Ленинском районе остались без отопления

Жители сразу пяти домов в Ленинском районе остались этим вечером без тепла. Неполадки обещают устранить глубокой ночью.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 21:00. В зоне аварии оказались здания на улице Ударная. В качестве причины отключения указана «замена T1 d=150 mm между ТК 16-3 и домом по ул. Ударная 27/2».











По предварительным данным, тепло в квартирах горожан появится не ранее двух часов ночи.







Напомним, вчера аварийное отключение горячей воды и тепла произошло в трех домах на улице Котовского.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!